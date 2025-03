Spray al peperoncino, panico a scuola. Trenta intossicati, cinque in ospedale: "Mai capitato, l’autore si è scusato"

"E’ stata una bravata, il ragazzino autore di questa sciocchezza sta parlando ora con la psicologa, abbiamo chiamato i genitori. Si è scusato, ma prenderemo provvedimenti". La sintesi, comprensiva e ferma, ieri l’ha fatta la dirigente Antonella Martinisi, dopo che dello spray al peperoncino spruzzato in bagno aveva provocato l’intossicazione di una trentina di studenti alle medie Einstein di via Gattalupa. Lo ‘scherzo’ di carnevale fuori tempo massimo è accaduto poco dopo le otto di mattina, l’inalazione dei gas ha provocato alcuni malori ("sintomi lievi") e ci sono volute l’auto medica e l’ambulanza per prestare soccorso a tutti, con cinque tra i ragazzini che sono stati medicati in pronto soccorso, e dimessi quasi subito. Altri alunni sono stati medicalizzati in loco, sono intervenuti i vigili del fuoco – con tanto di infermiere – e ben tre volanti della polizia. All’ingresso troviamo qualche genitore scuro in volto, qualche ragazzino che aiuta i cronisti a capire meglio l’accaduto e soprattutto la testimonianza di un nonno, Luigi Santalucia. "Mio nipote ha avuto delle patologie respiratorie, mi sono scapicollato – ha spiegato Santalucia – per venirlo a riprendere il più velocemente possibile. Queste cose stanno aumentando nelle scuole, sono preoccupato, servono pene certe per questi episodi di bullismo. C’è un degrado assoluto".

Lo studente racconta in prima persona: "Ho accusato una ventata forte e ho subito sentito bruciare gli occhi, io ero in un’aula vicino. In tutte le classi ci sono stati sintomi. All’inizio ero spaventato, ma non ho paura di tornare a scuola". Chiara la dirigente. "Il responsabile, 13enne iscritto a una seconda media dell’istituto, è stato subito individuato, come la sostanza. Meglio di altre, tutto sommato. Alle 11.30 i ragazzi sono tornati in classe con il nullaosta dei vigili del fuoco. Il personale ha anche curato l’aspetto psicologico, molti ragazzi erano spaventati. Abbiamo subito evacuato, le prime ore di scuola le hanno fatte all’esterno. Poi pian pianino ci sono state le lacrimazioni agli occhi e tutti i sintomi subito fronteggiati". La scuola resterà regolarmente aperta. "Siamo stati avvertiti subito e abbiamo allertato l’igiene pubblica – ha spiegato Eugenio Paterlini, responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune –. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) provvederemo alla sanificazione approfondita dei locali, ma già adesso non c’è più il forte odore che si sentiva dopo il fatto". La dirigente ha ringraziato "il corpo docente" per il "grande supporto prestato", poi ha spiegato che provvedimenti disciplinari – possibile una sospensione – nei confronti del responsabile saranno "inevitabili. Decideremo con il corpo docente e con la famiglia. Di sicuro questa è la prima volta che accade una cosa così". Infine le mosse per il futuro. "Già facciamo tante attività sulla dispersione scolastico con i fondi del Pnrr – ha aggiunto Martinisi –, continueremo con la sensibilizzazione sulle tematiche anti-bullismo e anti-violenze".