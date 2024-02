Spray bianco, le targhe diventano illeggibili

Spray bianco sulle targhe, rendendole illeggibili, ma anche un tentativo di incendio agli pneumatici nella parte destra dell’auto, sul lato rivolto verso il muro di un condominio, per non farsi notare da eventuali passanti. È accaduto in un cortile privato sulla circonvallazione di Guastalla, l’altra notte, ma solo il mattino successivo ci si è accorti del danneggiamento, che ha provocato conseguenze piuttosto evidenti, oltre all’impossibilità di poter usare l’autovettura, non in regola con targhe illeggibili e pneumatici non in sicurezza. Qualcuno ha infatti tentato di incendiare gli pneumatici, senza però completare le operazioni, forse per evitare che potesse sprigionarsi un incendio, con il rischio di estendere le fiamme pure ad altre vetture in sosta nelle vicinanze o alle abitazioni del condominio. L’altra mattina il vandalismo è stato segnalato ai carabinieri, con un sopralluogo effettuato da una pattuglia del nucleo radiomobile. L’autovettura è di proprietà di una donna residente nel palazzo in cui si è verificato l’episodio. Già alcuni giorni fa un simile episodio, legato in particolare a vernice spray usata per coprire targhe di auto, aveva interessato la stessa vettura presa di mira nel cortile della circonvallazione guastallese, ma il gesto aveva interessato anche altri veicoli, nei quartieri circostanti, tanto da ipotizzare qualche stupido gesto di ragazzini nell’ambito dei "festeggiamenti" del carnevale. Il nuovo episodio, circoscritto a un’unica vettura, sembra invece far pensare a un gesto mirato contro la donna proprietaria dell’auto, che secondo le prime indicazioni raccolte dai carabinieri non sembra avere questioni o divergenze con qualcuno. Il fatto è stato comunque denunciato con formale querela presentata in caserma.

Antonio Lecci