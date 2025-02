Spray urticante in classe. Individuato il responsabile

E’ stato identificato lo studente autore della ’bravata’ che ha provocato l’altra mattina l’evacuazione della scuola media di Novellara, ipotizzando che potesse esserci stata una perdita di sostanza tossica dannosa, quando in due classi sono stati manifestati problemi alle vie respiratorie, per fortuna di lieve entità.

"Gli accertamenti – conferma il sindaco Simone Zarantonello – hanno permesso di risalire da subito alla persona che risulta aver spruzzato sostanza urticante in classe. E’ certamente un gesto da condannare, su cui ora i responsabili dell’istituto scolastico dovranno adottare gli adeguati provvedimenti. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per le persone, con l’allarme che è rapidamente rientrato dopo aver ricostruito quanto era accaduto. Ma si dovrà dare una risposta chiara, con provvedimenti adeguati nei confronti dell’autore o degli autori di questo gesto, affinché ci pongano le basi perché non ne debbano accadere altri in futuro".

L’altra mattina l’allarme è partito da una classe al piano rialzato della scuola di via Novi Jicin. Proprio in quel momento era presente all’esterno della scuola l’equipaggio dell’automedica, al termine di un servizio per un malore (nulla di grave) di una ragazzina. Quando il personale sanitario è entrato in classe è stata confermata la presenza di sostanza sospetta. E solo a quel punto il medico ha richiesto l’evacuazione degli spazi interni, in attesa che fosse chiarita la natura della sostanza presente negli ambienti. Almeno tre gli studenti sottoposti a visita medica in ambulanza.

Antonio Lecci