Sprint per la Zona logistica semplificata

La Zona logistica semplificata per l’Emilia-Romagna si avvicina a grandi passi, ma manca ancora un tassello. Si tratta di norme che creano condizioni positive in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, rafforzandone la competitività anche con misure di agevolazione e semplificazione. In Veneto, dove è applicata da ormai due anni, Confindustria stima che la Zls abbia prodotto 177mila nuovi posti di lavoro e un aumento dell’export del 40%. Ed è una buona notizia, per l’Emilia-Romagna, che il Dpcm numero 40/2024, all’articolo 3 – che stabilisce le regole per l’istituzione e la gestione delle Zone logistiche semplificate (Zls) – sia stato pubblicato il 2 aprile in Gazzetta ufficiale. L’atto definisce le modalità per l’istituzione delle Zls, durata, criteri per l’identificazione e delimitazione, organi atti a governarne il funzionamento e soprattutto le numerose misure di semplificazione applicabili. Da parte sua la Regione Emilia-Romagna ha già fatto quel che doveva: nel febbraio 2022, ha deliberato la proposta di Zls, corredata dal piano di sviluppo strategico, che troverebbe il fulcro nel porto di Ravenna interessando un’area di oltre 4.500 ettari, 9 province, 28 Comuni, 25 aree produttive e 11 nodi intermodali, coinvolgendo più di 100mila addetti da Ravenna a Piacenza. Il Dpcm è un passo avanti, ora manca il decreto del governo. E pure la Regione spinge perché si faccia presto. Giorgio Costa