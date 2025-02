Spruzza spray irritante. Evacuata la scuola

Scuola media evacuata, nella tarda mattinata di ieri a Novellara, a causa di un odore acre che aveva creato dei problemi alle vie respiratorie di alcuni studenti, in almeno un paio di classi.

Si è temuto che fossero gli effetti di qualche nube di fumo o di sostanza inquinante derivante da qualche incendio o da lavorazioni nei cantieri della zona. Si è poi scoperto che si sarebbe trattato dell’effetto di una sostanza spruzzata da uno studente, durante le lezioni, forse con l’idea di fare uno scherzo risultato decisamente sciocco e pericoloso.

Sono stati avviati accertamenti con polizia locale, carabinieri e dirigenza della scuola media di via Novi Jicin. Ma di fatto questo gesto ha provocato allarme, con studenti e personali della scuola usciti in fretta nel cortile esterno, in attesa che venissero completati gli accertamenti.

A dare l’allarme è stato il personale dell’automedica, che era intervenuta poco prima per un lieve malore che aveva interessato una ragazzina. Lo stesso personale sanitario è stato informato di qualcosa di anomalo che stava succedendo in una classe, con un fastidio diffuso alle vie respiratorie di alcuni studenti.

Quando è emersa la presenza di sostanza sospetta, avvertita anche dall’equipaggio del 118 nell’entrare in classe, lo stesso personale dell’automedica ha richiesto l’evacuazione delle classi, facendo uscire studenti e docenti nel cortile esterno, in attesa delle verifiche effettuate dai vigili del fuoco, dai carabinieri, dalla polizia locale, oltre che dal sindaco Simone Zarantonello, arrivato pure lui sul posto per assistere alle verifiche.

In breve tempo si è scoperto che l’odore sospetto sarebbe derivato da spray urticante che sarebbe stato spruzzato da uno studente, per uno stupido gioco. Quando i vigili del fuoco hanno concluso le verifiche, ragazzi e docenti sono tornati a scuola per riprendere le lezioni che a quell’ora (ormai oltre le 13,30) erano ormai in fine.

A scopo precauzionale tre studenti sono stati visitati sul posto per i sintomi di intossicazione e poi accompagnati in ospedale, per una semplice visita di controllo.