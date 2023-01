Spunta droga tra i gradoni

Una passeggiata col cane tra i parchi della città, quattro chiacchiere con i passanti e tanta voglia di guardarsi intorno. Non è il pomeriggio di un reggiano che si gode il sole di fine gennaio ma quello dell’unità cinofila della Polizia locale, che ieri ci ha permesso di accompagnarla nelle operazioni con cui quotidianamente perlustra la città per prevenire lo spaccio. E non è mancata la sorpresa: un discreto quantitativo di hashish è stato scoperto in piazzale Europa.

Partendo da piazzale Marconi, tre agenti hanno attraversato il sottopasso della stazione e prima ancora di risalire in piazzale Europa Victor, il cane divenuto ormai mascotte della lotta alla droga, è scattato. Corrado Bernardi, il suo storico conduttore, ha subito capito e lo ha liberato. L’animale ha attraversato in fretta e furia lo skate park per andare a frugare in un interstizio tra i gradoni e la recinzione del campo da basket, trovando un panetto di hashish appena tagliato. Non avendo colto nessuno in flagranza la polizia non ha potuto fare altro che confiscare la sostanza. La dirigente Angela Cutillo ci ha spiegato che "anche senza sanzioni penali l’operazione è importante: per oggi l’area è bonificata, poi anche in futuro gli spacciatori staranno più attenti a spacciare qui". In effetti, oltre allo spavento una partita di hashish non ha dato profitti.

"Ciò che rende efficaci questi interventi è la continuità", ha proseguito Bernardi: "Quello che vedete noi lo facciamo dalle tre alle cinque volte a settimana". La ronda è poi proseguita ai giardini pubblici e al parco Santa Maria, dove due persone di origine straniera sono state colte nell’atto di fumare una canna. Qualcosa nei loro documenti non tornava, dunque gli agenti li hanno condotti in questura per l’identificazione. "Questo per noi è un pomeriggio tipico: non facciamo requisizioni o arresti record, ma la continuità fa capire ai trafficanti che la zona è presidiata". Gli agenti hanno spiegato che anche sostanze e dosi erano nella norma: "A Reggio troviamo soprattutto hashish e marijuana, sostanze più pesanti si trovano solo nei casi di tossicodipendenza grave e da quando le ex-Officine reggiane sono state riqualificate anche quella zona è più pulita". Ieri pomeriggio è stata anche l’occasione per presentare al pubblico il figlio di Victor: il cucciolo ha solo 4 mesi, ma presto sarà addestrato per seguire le orme del padre.

Tommaso Vezzani