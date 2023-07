Spunta il nome dell’avvocato Tarquini Ma Fd’I: "Non abbiamo mai parlato con lui"

Il centrodestra non ha ancora ufficializzato il candidato che correrà alle Amministrative a Reggio. Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Giovanni Tarquini (foto) che però al momento non troverebbe conferma neppuer dal diretto interessato che preferisce non commentare.

"Non abbiamo avuto alcun incontro con Tarquini e neppure se ne è parlato in coalizione", dichiara ufficialmente Alberto Bizzocchi, vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia che con Lega e Fi dovranno comporre le liste per tentare di vincere per la prima volta nella storia nella roccaforte rossa di Reggio. Bluff? Pre-tattica? Come al solito la verità potrebbe stare nel mezzo. Tarquini, il cui profilo è di assoluto valore da stimato avvocato (ha difeso – tanto per citare i più eclatanti – sia Giuseppe Pagliani di Forza Italia nel calvario giudiziario di Aemilia sia Andrea Carletti, sindaco Pd di Bibbiano coinvolto nello scandalo affidi Angeli e Demoni) è un nome al vaglio della coalizione. Un’idea o un pensiero su di lui c’è stato (poi se saran rose fioriranno). Ma al momento non sarebbe in pole position. Stando ai retroscena, c’è chi crede che il nome di Tarquini sia uscito per sondare gli umori del centrosinistra davanti alla sua caratura o per spaventare anche chi (come Azione) cerca i voti dei moderati; chi per ’stanare’ lo stesso Pd e chi addirittura – nel gioco dei complotti intestini di coalizione – per ’bruciare’ un nome. Ma la verità è che il centrodestra ancora non ha trovata la quadra per il candidato.