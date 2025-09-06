Spunta un teatro ai giardini pubblici. Da mercoledì il Dinamico Festival

Tutto ormai quasi pronto, a Reggio Emilia, per il Dinamico Festival, dal 10 settembre, con cinque giorni di spettacoli tra parco del Popolo, piazza della Vittoria, teatro Cavallerizza e Officine Creative Reggiane. Un’edizione speciale che festeggia i 15 anni del festival, riportando la magia del circo nel cuore della città.

Una programmazione all’insegna della risata come atto di libertà che abbatte le distanze: oltre 40 artisti internazionali, 15 spettacoli per 46 repliche, cinque concerti e incontri.

E poi il mercatino dell’artigianato, quello bio, la serigrafia, i laboratori, il luna park di legno e l’area ristorazione. Si comincia mercoledì 10 settembre alle 18 in piazza della Vittoria con uno spettacolo a ingresso libero, "Epiphytes" della compagnia belga "Cie des Chaussons Rouges", che invita ad un viaggio ad alta quota, attraverso una foresta al di fuori del tempo, poetica e misteriosa.

La serata prosegue al Parco del Popolo con il concerto di Porca Pizza, il ritorno del MagdaClan con la prima nazionale di "Elogio alla noia" e la nuova edizione del Cinematografo dedicata al documentario "Sospesi". L’11 settembre laboratori vari, spettacoli al teatro Cavallerizza, il concerto della Banda Storta e show sotto il tendone. Venerdì la comicità della Compagnia Chalibares, la poesia delle marionette di Alex Piras e la magia della roulotte-teatro di Samovar.

Sotto il tendone, MagdaClan ospita i giovani talenti di Flic Scuola di Circo. Ancora spettacoli sabato 13 e domenica 14, con compagnie dall’Italia, Belgio, Francia, fino al Cabaret Dinamico proposto sotto il tendone. Informazioni: www.dinamicofestival.it

a.le.