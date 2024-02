Spunta un’altra discarica abusiva: "Rifiuti lasciati in via San Martino"

Neppure il tempo di ripulire un’area da un cumulo di rifiuti abbandonati a bordo strada, che il pattume torna a essere abbandonato in quella stessa zona. Si tratta di un tratto di via San Martino, alla periferia di Correggio. Alcuni cittadini hanno nuovamente segnalato una discarica abusiva di rifiuti di vario tipo, che qualcuno deve aver scaricato alcuni giorni fa nei pressi di un incrocio, approfittando di un momento in cui non c’erano passanti in zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana per effettuare alcuni accertamenti, in particolare per poter verificare il contenuto dei contenitori e dei sacchetti, sperando che possa emergere qualche documento, qualche nome o indicazione capace di portare all’autore o agli autori dell’illecito ambientale. L’area è stata delimitata con il nastro bianco e rosso, in attesa di ulteriori verifiche. Al termine degli accertamenti sarà poi disposto il recupero degli scarti per essere avviati a un corretto smaltimento. Non è la prima volta che in quella zona si verificano simili episodi. L’area in questione è vicina al confine con il territorio modenese. E non si esclude che possa trattarsi di rifiuti abbandonati da cittadini che arrivano dalla vicina zona carpigiana. Le indagini in corso potrebbero fornire qualche elemento in più.