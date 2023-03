Spuntano i divieti di sosta, decine di multati

"Cartelli stradali collocati in ritardo e solo in un senso di marcia: raffica di multe ai cittadini del centro storico dopo la modifica alla viabilità in cui è però mancata la corretta informazione".

A denunciarlo è un giovane di Scandiano che chiede chiarimenti al Comune dopo una problematica creatasi nel weekend del 25-26 marzo, durante la fiera di San Giuseppe, a diversi residenti del centro storico. "Nel primo fine settimana di fiera del 18-19 marzo – spiega il cittadino portavoce delle lamentele – era stata fornita comunicazione agli abitanti del centro con cui si segnalava la modifica di viabilità nonché di variazione della destinazione dei parcheggi a causa della fiera. Tra il primo e il secondo weekend l’ordinanza ha poi subito variazioni per agevolare l’accesso alle zone fieristiche ai soggetti con disabilità senza però fornire comunicazione ai residenti nelle zone interessate. Non intendiamo polemizzare sulla scelta di maggiore inclusività operata dal Comune, ma segnalare il disagio causato non solo in termini organizzativi, ma anche economici viste le numerose sanzioni comminate dalla polizia locale alle vetture in sosta nelle zone interessate". Alcune auto sono state rimosse con il carro attrezzi. Si tratta in particolare delle aree di parcheggio di via Pellegrini. "Alcune persone sono state avvisate telefonicamente – dice sempre il giovane scandianese – dagli agenti di polizia al fine di evitare la rimozione del veicolo ricevendo così solo la sanzione amministrativa. Altri invece non hanno ritrovato l’auto in quanto forzatamente rimossa. Normalmente i cartelli con variazioni di circolazione o sospensione di aree adibite a parcheggio devono essere esposti almeno 48 ore prima dell’evento per avvertire della diversa destinazione della strada o zona parcheggio. I nuovi cartelli sono stati collocati in ritardo e solo in un senso di marcia: non tutti hanno erano a conoscenza delle novità alla viabilità. Ho già pagato la multa di quasi 30 euro e la spesa di 130 euro per la rimozione della mia auto".

Alcuni cittadini lunedì si sono recati in Comune e alla polizia locale per chiedere spiegazioni sulle sanzioni. Ieri intanto è emerso che sono stati effettuati 35 preavvisi e 10 rimozioni di auto nelle due giornate nell’area della fiera e nelle vie riservate agli invalidi. Il sindaco Matteo Nasciuti nei prossimi giorni incontrerà le persone che hanno segnalato il problema. "La maggior parte dei destinatari delle sanzioni – rimarca il cittadino multato – hanno già pagato per evitare una maggiorazione per il decorrere dei termini".

Matteo Barca