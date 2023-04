"Sputi e offese anche in questa città" Arcigay pubblica il manifesto del Gaypride

"Viviamo in un’Italia il cui governo è pronto a schiacciare chiunque sia diverso, a partire dalle persone Lgbtqia+. Non siamo “carichi residuali” ma persone da salvare. Siamo famiglie di bambini senza diritti, ma lottiamo per l’uguaglianza per tutte le famiglie. Subiamo offese e sputi per le strade, anche a Reggio Emilia, ma lavoriamo per ottenere educazione, dialogo e accoglienza, senza dimenticare nessun".

È con queste parole che Arcigay Gioconda introduce il manifesto politico del REmilia Pride 2023, reso noto attraverso il sito ufficiale dell’evento. "Oggi più che mai dobbiamo scendere in piazza e rivendicare con orgoglio il nostro diritto fondamentale di esistere e di vivere in un posto sicuro" spiega l’associazione promotrice, invitando tutte e tutti a marciare insieme nelle strade della città il prossimo 25 giugno per chiedere "un impegno nel riconoscere i diritti fondamentali che ancora oggi ci vengono negati".