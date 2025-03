Sputi e spintoni all’autista del bus

Prima ha sputato al volto dell’autista, poi lo ha afferrato per la maglietta e spintonato a terra, facendolo cadere di schiena. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri sulla corsa del bus di Seta della linea tra Guastalla e Reggiolo. Giunti alla fermata alle porte del centro abitato di Brugneto, al confine con San Girolamo e Villarotta, un ragazzino, probabilmente ancora minorenne e di origine straniera, ha aggredito l’autista del bus, un 28enne abitante nella Bassa. Pare che già nei giorni scorsi il ragazzino avesse avuto un diverbio con il conducente di Seta, per un problema all’apertura della porta posteriore. E ieri, quando il giovane ha riconosciuto l’autista al posto di guida, lo ha aggredito. Il 28enne, nella caduta all’esterno del bus, ha riportato traumi ai gomiti, per fortuna non gravi. L’aggressore è poi fuggito in fretta. Sul posto è giunta l’ambulanza della Cri di Reggiolo per trasportare l’autista al pronto soccorso di Guastalla, per le medicazioni. Intanto, i passeggeri sono stati trasbordati su un altro bus diretto a Reggiolo, completando il viaggio, pur se con un ritardo di almeno 40 minuti rispetto all’orario previsto. Sono intervenuti anche i carabinieri di Luzzara insieme ai colleghi del nucleo radiomobile: hanno raccolto la testimonianza dell’autista ferito, ascoltando anche alcuni passeggeri che avevano assistito a quanto accaduto. Ora, grazie alle indicazioni ottenute, sono state avviate le indagini per risalire al giovane autore dell’aggressione, che rischia la denuncia per lesioni oltre che per l’interruzione di pubblico servizio, in questo caso di trasporto.

Antonio Lecci