Squadra che vince non si cambia, Angeli conferma quasi tutti

Sono confermate le anticipazioni del Carlino sulla giunta comunale di Reggiolo, che conferma quasi completamente l’assetto del precedente mandato, con una sola variazione. La novità nella giunta guidata da Roberto Angeli (confermato per il terzo mandato con oltre l’83% delle preferenze) è Ingrid Daolio con le deleghe a politiche giovanili, sviluppo economico e lavoro, commercio e artigianato, comunicazione istituzionale. Il vicesindaco è Livia Arioli, con deleghe ad affari generali, politiche sociali e della famiglia, sanità, scuola, biblioteca. Nella squadra sono confermati l’assessore Franco Albinelli (ricostruzione, marketing territoriale, cultura, programmazione e gestione teatro comunale e musei, cooperazione internazionale e gemellaggi) e Aldo Michelini (sport, associazionismo, programmazione e gestione eventi, volontariato, Protezione civile, edilizia sportiva e relativa gestione, ambiente, agricoltura, mobilità sostenibile e trasporti). Il primo cittadino mantiene invece le deleghe all’urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e patrimonio, personale, innovazione e progetti strategici, bilancio, tributi e gestione delle partecipate. "Un ringraziamento – dice il sindaco – va all’ex assessore al bilancio Maria Luisa Oliverio per il grande impegno che ha dimostrato negli anni più difficili della ricostruzione post sisma". In consiglio comunale entrano otto esponenti della lista Centrosinistra per Reggiolo (Manrica Angeli, Claudia Molon, Federico Dondi, Paolo Bartoli, Anna Borciani, Chiara Marinelli, Roberto Becchi e Lorenzo Barbieri), per la lista civica di Centrodestra a Reggiolo via libera a Gaetano Scaravelli, la lista Ricostruiamo Reggiolo entrano Manila Maffei, Anna Basta e Matteo Badari.

a.le.