"Squadra organizzata e pericolosa. Noi siamo calati, così non va bene"

Un primo tempo di livello e poi un calo negli ultimi 45 minuti di gioco, mister Osian Wyn Roberts (foto) – con l’ausilio del traduttore comasco - commenta così la prestazione del Como e il pareggio contro la Reggiana in sala stampa: "C’è rammarico, non lo nascondo. Dopo la felicità per come abbiamo giocato nel primo tempo, siamo calati e questo non va bene, bisogna tenere duro per tutta la partita. Sapevamo di confrontarci con una squadra forte come la Reggiana e, se si vogliono portare a casa i tre punti, non si può consentire all’avversario di recuperare. Non vanno date loro occasioni per riprenderci. Già dalla prossima partita in casa contro l’Ascoli non dovrà più succedere. Lavoreremo su quello in settimana".

Cosa dice della Reggiana?

"E’ un gruppo pericoloso, soprattutto in contropiede. Il collettivo è ben organizzato e allenato. Eravamo pronti ad un match duro e così è stato. Faccio loro i miei complimenti, perché ci hanno tenuto testa, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi. Non è solo merito dell’avversario o solo colpa solo dei nostri giocatori o dello staff che li ha messi in campo. Credo che sia un insieme delle tre cose. Ognuno si deve prendere, come è giusto, la propria responsabilità".

Il pareggio al Città del Tricolore influisce negativamente sulla vostra corsa verso la ricerca della promozione, alle spalle del Parma? Cambia il vostro obiettivo?

"No, noi guardiamo solo al turno successivo. L’obiettivo nostro è sempre e solo quello. Le somme le tireremo solo verso la fine del campionato, che è ancora lungo. Se saremo bravi saliremo in A, altrimenti vedremo in quale posizione di classifica ci troveremo e valuteremo come muoverci".

Si aspetta delle novità dal calciomercato che chiuderà a breve?

"Il direttore sportivo sta lavorando duramente su alcuni colpi. Io spero che arrivi qualcuno, ma io sono abituato a lavorare con chi c’è e, se qualcuno si aggiungerà al gruppo, sarà bel accolto da tutti noi".