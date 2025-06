Squalificato . Saccardi

Evaporati i 4 punti raccolti sul campo, il Trinità si è visto infliggere anche una multa di 50 euro per responsabilità oggettiva dal giudice sportivo del Csi. Infine il dirigente Fabrizio Saccardi (foto), tesserato anche come giocatore locale sempre nei Dilettanti, è stato squalificato fino al 5 luglio. La nuova classifica del girone C: Tricolore Carpineti Valestra 7; Castelnovo Capitale 5; Querciolese 4; Trinità 0. Le altre decisioni dopo la terza giornata del Torneo della Montagna. Out fino al 1° luglio il mister Fausto Monelli (Collagna) per 3ª ammonizione. Multe di 75 euro a Castellarano, Castelnovo Capitale e Villa Minozzo per accensione e lancio di fumogeni in campo. Una giornata a Isella (Felina). Nei Giovanissimi una giornata a Bonacini (Borzanese), Congedo (Castelnovo Capitale), Ciaramella (Olimpia Roteglia), Cucchi e Giglio (Villa Minozzo). In vista delle gare di domenica, il Csi è ritornato a far slittare di un’ora l’inizio delle gare, quindi i baby inizieranno alle 17 e i Dilettanti alle 18.30 e non sono previsti né anticipi né posticipi.

Girone A: Cerredolo-Baiso/Secchia; Collagna-Spqm Montecavolo.

Girone B: Castellarano-Cervarezza; Villa Minozzo-Felina. Girone C: Querciolese-Trinità; Castelnovo Capitale-Tricolore Carpineti Valestra.

Girone D: Borzanese-Cavola; Gatta-Olimpia Roteglia; riposa: Leguigno.