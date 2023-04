Sradicati tavolo e panchine "E’ l’ottavo colpo di questo tipo"

Sradicati tavolo e panchine nell’area di sosta a lato della statale 63 di fronte al Fortino della Saparavalle. A denunciare il furto con vandasmo è il sindaco Enrico Ferretti. Sul suo canale social, Ferretti segnala "l’ennesimo gesto di inciviltà che amareggia il buon senso di chiunque si fermi a osservare questo grave scempio, privando la collettività di un importante servizio. Un furto che colpisce non solo la zona in cui viene commesso, ma anche l’immagine dell’intero territorio del comune di Ventasso. Il tavolo e le panchine rubate erano nuove, le abbiamo installate solo un anno fa, erano imbullonate e ancorate al suolo. Per portarle via i ladri si devono essere recati sul posto attrezzati e con un mezzo idoneo al trasporto. E’ l’assalto alle panchine e tavoli, strutture turistiche all’aperto, questo è l’ottavo furto, ne hanno rubate ovunque, anche nell’area del Parco: al lago Pranda del Cerreto e al lago Ventasso. Cose inaccettabili".

La denuncia del sindaco sottolinea ancora una volta il problema dell’inciviltà e del vandalismo nelle aree pubbliche, un fenomeno che rappresenta una vera e propria piaga di cattivo comportamento per le comunità locali. "Il furto delle attrezzature pubbliche - conclude il sindaco - oltre ad arrecare un danno economico all’amministrazione comunale, priva anche i cittadini dell’opportunità di godere di uno spazio pubblico attrezzato per il relax e la sosta, in questo caso lungo la strada statale 63, ma anche ai turisti che frequentano il territorio".

Settimo Baisi