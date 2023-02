S.Sebastiano, in aprile riapre il pronto soccorso

di Antonio Lecci

E’ stata favorevole all’Azienda Usl la sentenza dei giudici del Tar sul ricorso presentato da un concorrente contro l’esito del bando per reperire personale medico per i reparti di pronto soccorso del territorio reggiano. La conferma arriva dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Reggio, presieduta da Giorgio Zanni: "La gara per il reclutamento provvisorio di personale esterno era stato ostacolato da un ricorso al Tar, conclusosi positivamente pochi giorni fa". E si aggiunge come questa situazione possa dare il via libera non solo alla già annunciata riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Magati di Scandiano (previsto per il 20 marzo), ma anche del pronto soccorso del San Sebastiano di Correggio, che è stata fissata per aprile, in data da destinarsi.

"I pronto soccorso di Scandiano e Correggio – aggiunge Zanni – torneranno così a riunirsi a quelli degli ospedali di Reggio, Castelnovo Monti, Guastalla e Montecchio, che continueranno regolarmente l’attività, riportando il sistema provinciale dell’emergenza-urgenza al periodo pre-Covid".

In realtà i reparti di Scandiano e Correggio, almeno per ora, saranno attivi solo di giorno, dalle 8 alle 20 e non 24 ore su 24, come era in passato. "L’impresa che si è aggiudicata l’appalto – dicono dall’Azienda Usl – sta perfezionando con gli uffici competenti tutti gli aspetti amministrativi e curriculari, in previsione di una fase di preparazione organizzativa, complessa e articolata per le stesse caratteristiche del servizio come il pronto soccorso".

Per l’ospedale di Correggio risultano necessari alcuni interventi, considerato che alcune porte del nuovo pronto soccorso sarebbero strette per il passaggio di alcuni tipi di barelle. E si dovrà provvedere a una differente organizzazione interna, visto che il locale cucina risulta proprio accanto all’accesso dei sospetti pazienti infetti da Covid o altre patologie.

Nei mesi scorsi a Correggio aveva avuto successo la raccolta di firme promossa da Gianni Tasselli, storico esponente locale del Prc, per sollecitare la riapertura del punto di prima emergenza: "Ci auguriamo che almeno stavolta la data annunciata venga rispettata. E che si possa riattivare il servizio notturno dell’automedica, visto che il pronto soccorso resterà chiuso di sera e di notte, con la necessità di fare intervenire il personale medico da Reggio o Guastalla in caso di situazioni di massima emergenza, in cui ogni minuto di ritardo può essere letale".

L’annuncio della possibile riapertura ad aprile trova la soddisfazione di Ilenia Malavasi, ex sindaco a Correggio e ora parlamentare Pd: "Un annuncio, atteso da tempo, che accolgo con grande gioia. È stato un cantiere complesso e travagliato che ha dovuto fare i conti con imprevisti legati anche all’approvvigionamento delle materie prime e alle difficoltà cui sono andati incontro tutti i cantieri in quest’ultimo biennio".