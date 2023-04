Sta male lo scopritore di Tannetum "Troppe ingiustizie del sistema Così sono stato colpito da ischemia"

"Sto finalmente ritrovando le parole". Un post drammatico quello dell’archeologo Paolo Storchi su Facebook. Il grande protagonista della scoperta di Tannetum, autore di studi e ricerche di valore internazionale, capace di devolvere il premio ottenuto a un quiz televisivo per finanziare le ricerche dell’antico insediamento romano, ha lanciato un messaggio di denuncia nel quale la sua stessa foto denuncia i problemi di salute che sta affrontando.

"Non sarà il mio autoscatto più bello, ve lo concedo - scrive Storchi -. Un po’ storto, sfocato, io tutto sgarrupato... Ma la bocca storta e innaturalmente serrata rende bene l’idea che c’è in realtà ben poco da ridere e poteva andarmi decisamente peggio. Perché sì, a soli 38 anni, ho avuto un’ischemia cerebrale. Con lesioni nella porzione del cervello legata al linguaggio e sono appena uscito dall’ospedale di Siena. Ora sono a casa, fuori pericolo e non pubblico questa foto per strappare qualche like, ma per evocare sdegno verso una situazione dell’Università Italiana diventata francamente inaccettabile".

"Dopo le denunce dello scorso anno (che hanno avuto, e stanno avendo, conseguenze importanti) è seguita una schiera di secondi posti ingiustificabili, di viaggi della speranza sempre a vuoto, perfino di insulti - scrive Storchi –. Sì, siamo arrivati, in qualche caso, perfino agli insulti personali: perché dare fastidio con 12 pubblicazioni internazionali di fascia A? Che modi sono questi, in effetti!"

L’ennesima delusione, la rabbia, il gravissimo malore che ha colpito il ricercatore: "Non ci potevo credere. È normale che poi la pressione schizzi a 250 e ti mandi in pappa il cervello, quando constati che se le cose vanno così perfino in casi eclatanti, hai proprio buttato via mezza vita. Con pazienza e tanta logopedia tornerò presto a parlare e a lottare per me, per i miei progetti, per i tanti costretti a subire muti, anche senza avere avuto un ictus. Non fiori, non parole di circostanza, ma opere di giustizia".

Storchi non ha rilasciato dichiarazioni, ma si è affidato al post. Ha poi evitato di rispondere ai numerosissimi messaggi di solidarietà (oltre 250 in tarda serata) per non aggiungere ulteriore stress, in questo momento delicato per la sua salute. La sua non è un’accusa verso persone, ma una critica al sistema. "Davvero spero che quello che ho subito io possa toccare qualche coscienza, perché voglio sperare che spesso non siate consapevoli di quanto male fate. Deve vincere chi se lo merita".