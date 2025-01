Sta per nascere la casa per persone rimaste sole

Sono iniziati a Rubiera i lavori per la realizzazione del nuovo edificio destinato al cohousing sociale. La struttura sorgerà in via Vittorio Emanuele, poco distante dal municipio rubierese, al posto dell’ex Cup-Saub che verrà abbattuto. Sarà costruita una struttura destinata ad ospitare persone sole o coppie seguite dai servizi sociali che possono aiutarsi reciprocamente anche con l’ausilio di specifici operatori, evitando ricoveri in struttura. "E’ intanto al lavoro – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – una ditta particolare in queste settimane perché gli operai del Comune hanno fatto testare l’edificio ed è stato trovato dell’amianto: non nella copertura, ma nel pavimento. L’edificio è stato completamente tappato e messo in pressione con una macchina speciale. Dentro gli operatori lavorano attrezzati e protetti". Il costo della bonifica per l’amianto è di 23mila euro. "Il pavimento non è stato collocato dal Comune, ma dalla proprietà di allora – sottolinea il primo cittadino Cavallaro –. Siamo noi però oggi a rimuoverlo". Sarà quindi creato un luogo per accogliere persone con difficoltà. Un importante intervento di riqualificazione di un’area del centro. I servizi sociali individueranno gli ospiti. Il costo complessivo dei lavori è di 460mila euro, finanziati con fondi Pnrr attraverso il servizio sociale dell’Unione Tresinaro Secchia.

Matteo Barca