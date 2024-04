"Stabili dell’Ausl da recuperare"

Ridare nuova vita agli immobili di via San Monte San Michele progettando la Casa della Comunità all’interno del centro storico: questa la proposta di Cosimo Pederzoli, capolista di Sic (Sinistra in Comune). "Ad agosto 2023 avevo lanciato l’idea di recuperare gli stabili Ausl di via Monte San Michele a seguito della pubblicazione di due bandi per l’alienazione di immobili – spiega Pederzoli –. Uno di questi riguarda gli ex poliambulatori di via Monte San Michele, al civico 8. Parliamo di un edificio multipiano con area cortiliva esclusiva, consistenza di 16.450 metri cubi e con base d’asta 1.647.008,54 euro. Per ora nessuno ha avanzato offerte, è il momento che il pubblico prenda in mano la situazione – l’auspicio di Pedercoli –. Per noi, l’idea è di dare nuova vita a questi spazi progettando la Casa della comunità in centro storico, un polo educativo-culturale giovanile per contrastare la dispersione scolastica e per valorizzare nuovi talenti e una serie di appartamenti per l’emergenza abitativa".

Vista la valenza sociale, prosegue Pederzoli, "il Comune può attivare un prestito o un mutuo tramite Cassa Depositi e Prestiti e acquistare l’immobile", suggerisce.