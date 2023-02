Stabilimento da record per la Termomeccanica

La storia dell’azienda Termomeccanica Gl di Felina, attiva dal 1978, è legata alla famiglia Giangolini con sede a Felina, ma operativa in tutto il mondo. Da poco ha perfezionato l’acquisizione di un terreno, confinante con il proprio polo produttivo, che era di proprietà di Unieco: l’intento è di realizzare un ampliamento strutturale, con un nuovo capannone su due piani che porterà, entro l’anno in corso, ad uno stabilimento di ben 30.000 mq, unico in montagna. Romeo Giangolini, Presidente della Termomeccanica GL, in 25 anni ha portato l’azienda a livello internazionale dimostrando notevoli capacità imprenditoriali e ora è affiancato da tre figli, di 28, 23 e 17 anni tutti impegnati nell’azienda. "Sono stati anni di duro lavoro e sacrifici. Dal 2002, anno della morte di mio padre Luciano e del trasferimento della sede da Casina a Felina, abbiamo fatto oltre 20 milioni di euro di investimenti per lo sviluppo dell’azienda e ora un’importante azienda americana ha scelto di affittare parte del nostro stabilimento produttivo. Con il nuovo capannone avremo uno stabilimento industrializzato a blocco unico da 30.000 mq. che per dimensioni non avrà eguali in tutto il territorio dell’Appennino reggiano". La storica azienda d produce cabine forno per la verniciatura, zone di preparazione, box vernici, banchi, sistemi di misurazione e dimensioni universali, collabora con realtà dell’industria manifatturiera automobilistica, navale, ferroviaria ed aerea (fornisce marchi noti come Fiat, Iveco, Daewoo, Man, Air Malta, Emirates Airway). Il polo produttivo avanzato di Felina, con l’arrivo della nuova realtà americana richiederà ulteriore impiego di manodopera, un incremento occupazionale e socio-economico importante per il territorio.

Settimo Baisi