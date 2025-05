Stabilimento ex Tecnogas. Addio alla produzione

Non sono stati sufficienti anni e anni di ammortizzatori sociali e finanziamenti vari per il tanto sperato rilancio dell’ex Tecnogas, la storica azienda di elettrodomestici di Gualtieri che non sembra aver superato il suo stato di difficoltà, che dura ormai da almeno quindici anni. Nei giorni scorsi, come previsto da un apposito accordo, si sono avute le dimissioni dei lavoratori in cambio di un "premio" in denaro e dell’erogazione del trattamento di fine rapporto, con il pagamento previsto in varie tranches.

Secondo quanto si è potuto apprendere, dovrebbero restare attivi circa trenta lavoratori, ma con nuovo contratto con una società diversa da quella per la quale erano stati assunti finora. Al momento non sembrano essere attive linee di produzione, ma l’intenzione della proprietà di Tecnosuperiore è quella di mantenere a Gualtieri un punto di stoccaggio e magazzino. Negli ultimi tempi erano poco meno di duecento i dipendenti rimasti, impegnati in fabbrica o in cassa integrazione.

La vicenda dell’ex Tecnogas è stata capace di unire tutte le parti insieme, portando a una "battaglia" comune anche i vari schieramenti politici. Forte la delusione da parte dell’ex sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini, che ha seguito dall’inizio questa vicenda: "Mi dispiace che gli sforzi fatti – dichiara l’ex primo cittadino – non siano stati in grado di arrivare a quel rilancio che tutti abbiamo sperato fino all’ultimo per questa storica azienda. Credo che il periodo di ammortizzatori sociali per l’ex Tecnogas sia stato tra i più lunghi a livello nazionale".

Antonio Lecci