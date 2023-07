Stabilizzati 80 lavoratori precari

Oltre il 95% dei lavoratori ha espresso voto favorevole al nuovo contratto aziendale della Argo Tractors, con quartier quartier generale a Fabbrico e con stabilimenti reggiani pure a Luzzara e San Martino in Rio. Soddisfati i sindacati Fim, Fiom e Uilm, anche per il raggiungimento della stabilizzazione di ottanta lavoratori finora precari, prevista entro gennaio del prossimo anno. L’accordo prevede pure un aumento salariale che ammonta a 105 euro a regime, per quattordici mensilità, di cui 60 euro lordi già dal mese in corso.

E’ inoltre previsto l’aumento dell’indennità oraria da giugno 2024 e l’aumento del premio di risultato, che da 1.580 euro annuali andrà al massimo di 1.700 euro annuali. E poi investimenti sulla tutela della salute e della sicurezza, con raffrescatori nella sala macchine a Fabbrico, fino all’istituzione di un fondo per i dipendenti per far fronte ad eventuali situazioni di crisi future, per sostenere la fascia più debole dei lavoratori.

Concordata un’integrazione economica del 10% per l’utilizzo del congedo parentale per i genitori con figli con età inferiore ad un anno, oltre al confronto sindacale in caso di trasferimento tra gli stabilimenti.