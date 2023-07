Stacca un lobo alla compagna

Momenti di violenza e pure di pura follia, quelli a cui hanno assistito alcuni residenti nei pressi dell’abitazione di una coppia di conviventi, l’altra notte a Correggio. Un diverbio che è degenerato in violenza e che ha portato all’arresto di un uomo di 55 anni, reggiano, accusato di lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia e minaccia.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Correggio.

Nelle prime ore di domenica, alla centrale operativa del 112 è giunta una richiesta di aiuto.

Sul posto, i militari si sono trovati di fronte a una donna ferita a un orecchio, in parte mancante, da ricondurre a un possibile morso. Secondo le indagini dei carabinieri, pare che i maltrattamenti andassero avanti da qualche tempo. E’ stato fermato un uomo di 55 anni, il quale avrebbe prima minacciato di morte la donna, per poi colpirla con calci e pugni, fino a staccarle parte dell’orecchio destro.

I carabinieri sono intervenuti dopo che alcuni residenti avevano udito le urla.

Nel frattempo, la donna aveva trovato rifugio da alcuni vicini, per evitare conseguenze peggiori di fronte alle ire del compagno. Inoltre, prima dell’arrivo dei carabinieri, il 55enne avrebbe cercato di usare l’auto come ariete per sfondare la porta della casa in cui la donna si era rifugiata, senza riuscirci grazie a un parente che si era impossessato appena in tempo delle chiavi del veicolo. E mentre la donna veniva portata in ospedale per le medicazioni, l’uomo è stato dichiarato in arresto.

