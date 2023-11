Staccano la luce alle vittime. Poi si fingono tecnici incaricati

False fughe di gas, distacco dell’energia elettrica simulando black out con la manomissione dei contatori, fino agli ormai tradizionali tranelli via telefono facendo credere che un parente sia incappato in un grave incidente stradale.

Sono in aumento gli episodi ai danni di anziani ad opera di truffatori senza scrupoli in cerca di bottino facile. Almeno un paio di casi, negli ultimi giorni, sono avvenuti a Correggio, con anziani che si sono ritrovati improvvisamente senza energia elettrica in casa. Hanno pensato a un guasto, recandosi al contatore esterno, nel condominio, per tentare di risolvere il problema. Ma le mani al contatore le avevano messe i malviventi, già pronti ad avvicinare la vittima, non appena uscita dall’appartamento, per poterla derubare.

Un raggiro ha avuto esito favorevole ai malintenzionati, mentre un altro è fallito.

Simile episodio anche a Guastalla, nei giorni scorsi, con una pensionata che ha reagito al tentativo dei ladri di strappare via la collana d’oro che teneva al collo, rischiando pure di cadere e farsi del male. L’arrivo di una vicina di casa ha poi messo in fuga le donne che avevano architettato il furto con destrezza.

E a Novellara l’utilizzo di spray narcotizzante (o sostanza simile) ha fatto finire in ospedale una pensionata, per fortuna in condizioni non gravi, pur se lo stato di malessere è durato per diverse ore. La disavventura è di quelle che non si dimenticano molto facilmente. Falsi operatori del gas hanno fatto credere che ci fosse una perdita nell’abitazione della vittima. E hanno fatto pure esplodere di nascosto dei grossi petardi, simulando una esplosione, che a loro dire doveva essere collegata proprio alla perdita di gas. Inoltre, con il presunto uso di spray, sono riusciti a intontire la pensionata, per poter agire in casa alla ricerca di oggetti di valore. Alla fine sono stati rubati l’anello nuziale e altri monili, di valore soprattutto affettivo. Sono stati informati i carabinieri per poter avviare le indagini. Simili situazioni sono state segnalate anche in altri paesi della Bassa, con i malviventi che puntano soprattutto sulla "debolezza" di anziani che si trovano da soli in casa al momento del blitz.

Antonio Lecci