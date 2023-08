"Staccionata divelta sulla ciclopedonale lungo il canale, è pericolosa"

"C’è una staccionata divelta da mesi lungo la ciclopedonale che costeggia un canale di bonifica pieno d’acqua a Gavassa. è pericolosa per famiglie e bambini". È la denuncia di Antonio Cigarini, un cittadino di zona che "ha segnalato più volte il problema all’Amministrazione, ma nessuno fa niente", dice amareggiato. "Ho fatto presente il problema il 28 dicembre scorso chiamando ad un numero telefonico apposito per le manutenzioni – spiega – Ma nulla da fare. Ho telefonato alla polizia municipale il 22 marzo scorso e i vigili sono venuti a delimitare la zona non protetta con un nastro segnaletico bianco e rosso. Ma non è sufficiente a scongiurare il pericolo perché se un bambino dovesse inavvertitamente cadere in acqua mentre va in bicicletta, chi ne risponde?". Cigarini ha poi sollecitato nuovamente il 19 aprile e poi ancora il 14, il 17 e il 18 luglio scorso. "Mi è stato risposto che il tecnico fosse in ferie... Ma il sindaco Vecchi non aveva detto che il Comune avrebbe stanziato risorse per le manutenzioni delle piste ciclabili?".