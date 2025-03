Stadio blindato con 400 agenti. Tifosi in corteo fino allo stadio. Venduti solo 44 biglietti di Curva

Duemila tifosi granata in corteo e decisi a restare sotto la Curva Sud per tutta la durata della partita; quattrocento uomini "sul campo" per garantire l’ordine pubblico e un centinaio di ultrà neroverdi fuori dallo stadio (pure loro) per protestare contro il club per il quale tifano. Una situazione che ha dell’incredibile.

Sassuolo-Reggiana doveva essere una festa del calcio e del tifo, invece si è tramutata in una partita dalle mille polemiche e, per il Viminale, una gara ad alto rischio. La scintilla che ha fatto accendere il moto di protesta è stata la decisione del Sassuolo (per regolamento assolutamente legittima) di non venire incontro alla richiesta di Reggiana, Prefettura e Comune che avrebbero voluto l’inversione delle curve, ossia di lasciare i supporters granata nella Sud (la culla del tifo granata) pur essendo in questa partita ospiti.

Il no di Giovanni Carnevali ha ridato linfa alla contestazione dei tifosi reggiani che mai hanno digerito la presenza del club neroverde allo stadio di Reggio (di cui è titolare la Mapei, proprietaria del Sassuolo). Nei giorni scorsi i gruppi organizzati granata hanno chiesto ai tifosi di non acquistare i biglietti per la partita. Un invito che ha avuto successo: ieri sera si è chiusa la prevendita per i settori ospiti e i numeri sono bassissimi: appena 430 i biglietti staccati, di cui solo 44 in Curva Nord (che può ospitare ben 4mila spettatori).

Una miseria se si pensa che all’andata il match registrò il record stagionale con 11.308 spettatori. Ma c’è un altro obbiettivo raggiunto: il tifo organizzato ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a un corteo che partirà alle 16 (ritrovo mezz’ora prima al parcheggio dell’Inps) con destinazione Curva Sud, dove i tifosi hanno intenzione di tifare Reggiana per tutta la durata della partita. Sarà un corteo pacifico, formato anche da molte donne e bambini.

Nessun disturbo ai supporters del Sassuolo (a ieri sera venduti 435 biglietti per la Curva Sud) con i quali i granata sono in ottimi rapporti. Il Sic Ex Mvrice Gemmae (formato da un centinaio di ultrà) ha addirittura annunciato la decisione di non entrare allo stadio, sia in segno di solidarietà con la tifoseria granata sia per ribadire che Reggio non è la loro casa. Probabile che i neroverdi restino insieme ai granata sotto la Curva Sud.

Non bene invece chi ha deciso di scrivere a caratteri cubitali "Via il Sassuolo da Reggio" sul muro esterno del campo da calcio di Cadelbosco Sopra, dove si allenano i giovani del Progetto Intesa, una delle società reggiane che partecipano a ’Generazione S’, il progetto che porta avanti la funzione sociale dello sport. "Questo gesto – dicono da Progetto Intesa – non solo rappresenta un atto di danneggiamento, ma anche un grave segno di inciviltà. La nostra affiliazione al Sassuolo è unicamente di carattere formativo per i nostri staff e i nostri tesserati e non prevede alcun rapporto economico e non c’entra nulla col tifo".