Stadio, centro per l’impiego alla ’torre B’

Reggio Emilia avrà un nuovo Centro per l’impiego (Cpi). Un progetto che s’inserisce nel Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, promosso a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e finanziato attraverso il Pnrr. Il nuovo Cpi troverà casa al centro commerciale ’I Petali’, nella ’Torre B’ dello stadio Città del Tricolore, in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, ai piani terzo e quarto. E occuperà una superficie di oltre 1.400 metri quadrati, oltre agli spazi condominiali di pertinenza. L’intervento prevede la ristrutturazione completa di locali attualmente allo stato grezzo, per creare ambienti funzionali.

Il valore complessivo dell’investimento è di circa 3,3 milioni di euro, di cui 2,8 (85% dell’importo) finanziati dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna nell’ambito delle risorse stanziate per il potenziamento infrastrutturale dei Cpi, previste dal decreto del Mef (del 6 agosto 2021). Il termine dei lavori è previsto per il 31 maggio 2026.

"Tra tutti gli interventi del Pnrr – ha spiegato l’assessore alle Politiche abitative, lavoro, politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna Giovanni Paglia – quello per il potenziamento dei Centri per l’impiego e in particolare per la qualificazione delle politiche per il lavoro è uno dei più rilevanti. Lo spazio pubblico deve entrare sempre più in relazione con le persone, accompagnarle al lavoro, fare capire loro l’importanza della formazione. La nostra regione è in una condizione di sostanziale occupazione, ma la carenza di lavoro al femminile e le difficoltà di inserimento lavorativo dei più giovani o delle persone con disabilità rimangono criticità che devono essere affrontare e per le quali il ruolo dei Centri per l’impiego è fondamentale".

"Lo spostamento e il potenziamento del centro per l’impiego ha una duplice valenza: da una parte c’è tutto il tema del collocamento e dall’altra quello, altrettanto rilevante per i reggiani, dell’utilizzo della ’Torre B’ dello stadio che trova così la sua destinazione – ha detto il vicesindaco assessore ai Lavori Pubblici Lanfranco de Franco –. La torre è e resterà un edificio di proprietà del Comune per il quale l’amministrazione comunale ha sempre manifestato la ferma volontà di mantenere la destinazione a servizi. Trasferire il Centro per l’impiego – per il quale si era dapprima cercata una collocazione in centro storico poi alla Polveriera che però non sono risultate adeguate – consentirà anche un risparmio, visto che l’attuale sede di via Premuda del centro per l’impiego è in locazione".

