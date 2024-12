Stadio di atletica: il Comune valuta modifiche al progetto congelato di Vecchi

Una discussione in corso sullo stadio dell’atletica. È quanto fa sapere il Comune che risponde così in merito all’articolo di ieri del Carlino, sulle indiscrezioni riguardo al congelamento del nuovo impianto presentato dall’ex sindaco Luca Vecchi nel febbraio 2023 e che, stando alle tempistiche promesse, avrebbe dovuto essere realizzato entro la fine dell’anno in corso in zona campovolo al fianco della pista di avviamento al ciclismo ’Giannetto Cimurri’ e a ridosso del bosco urbano ‘Enrico Berlinguer’.

"La giunta e i tecnici comunali, in continuità con gli obiettivi strategici della precedente Amministrazione, stanno operando per apportare miglioramenti ai progetti, che riguardano la piscina e il campo di atletica", recita una nota del municipio. Insomma, anche se il progetto richiede uno sforzo economico importante da 8,5 milioni di euro, interamente finanziato dall’ente, e dunque di complessa concretizzazione, la giunta del neo primo cittadino Marco Massari vuole lasciare comunque una porta aperta.

"Nel bilancio del Comune i fondi necessari alla realizzazione di questi progetti sono stanziati e non hanno subito variazioni", puntualizza l’Amministrazione che parla dei finanziamenti inseriti nel piano triennale delle opere che risale però proprio alla giunta Vecchi che aveva ovviamente inserito il progetto di matrice propria tra gli investimenti. Mentre il piano della giunta Massari sarà presentato contestualmente al bilancio di previsione entro fine 2024. E proprio sull’inserimento dello stesso stadio d’atletica è stata avviata una riflessione all’interno della maggioranza, come ammettono da piazza Prampolini.

"Tutti gli interventi dell’Amministrazione comunale, compresi quelli relativi a questi nuovi impianti, si inseriscono in una politica di rigenerazione urbana che ha obiettivi di miglioramento della fruibilità delle strutture pubbliche, integrate nel tessuto urbano dei quartieri, di riduzione del consumo di suolo, in un quadro di tagli al bilancio imposti dal governo", continua il comunicato stampa inviato ieri al nostro giornale.

Dunque, l’ipotesi potrebbe anche essere una rimodulazione progettuale della pista di atletica oppure un ’congelamento’ con diversi approfondimenti da compiere per un’opera significativa. "Questi possibili miglioramenti dei progetti verranno esaminati nelle sedi istituzionali preposte a partire dalle prossime settimane e nei primi mesi del 2025. Parallelamente si estenderà la consultazione alle società sportive interessate", conclude la nota del Comune che promette altresì un percorso partecipativo con il mondo dell’atletica.

Di sicuro c’è che i tempi si allungano notevolmente per un’eventuale realizzazione dell’impianto che non potrà vedere la luce come da cronoprogramma stabilito nella scorsa legislatura sotto il mandato Vecchi.