Stadio, gli Squinzi rilanciano "Il tricolore sarà più valorizzato Vere e grandi bandiere in tessuto"

"Il tricolore sarà ancora più presente e valorizzato da vere grandi bandiere in tessuto".

Per poi aggiungere come in ogni caso, "le iniziative sono costantemente e sempre condivise con la direzione dell’Associazione Calcio Reggiana".

La Mapei Stadium srl, società della famiglia Squinzi, va al contrattacco nella spinosa vicenda della rimozione della bandiera italiana al ‘Città del Tricolore’, dopo l’annunciata iniziativa per sostituirla con un’opera d’arte, quasi a cancellare anche l’ultimo legame simbolico con la città di Reggio; a maggior ragione nello stadio acquistato da Giorgio Squinzi nel dicembre 2013 per 3 milioni e 750mila euro, e poi rinominato – per l’appunto – ‘Mapei Stadium’.

Già nella giornata di sabato il Sassuolo, attraverso il segretario generale Andrea Fabris, aveva risposto all’esclusiva del Carlino tranquillizzando i tifosi: "La nuova opera sarà rispettosa della tradizione e rappresenterà una sorpresa positiva per la città".

E ieri la società della galassia neroverde ha poi risposto con una nota più articolata: "Nel solo 2022, i lavori di riqualificazione dello stadio hanno superato i 5 milioni di euro tra rifacimento del campo, delle coperture delle tribune, nuovi tornelli e un’attenta manutenzione di tutti gli spazi. In questi interventi, rientrata anche la riqualificazione di tutte le facciate e dell’ingresso Ovest".

Ovvero il punto saliente: "Sarà ripristinata l’insegna ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’. Sul telone verrà raffigurata un’opera della nota illustratrice reggiana Olimpia Zagnoli: un disegno stilizzato che trasmette quel senso di inclusione e che caratterizza da sempre il tifo in tutte le partite allo stadio di Reggio, ovvero della ‘città delle persone’".

Poi arriva anche la nuova versione del Tricolore: "Sarà ancora più presente e valorizzato da vere grandi bandiere in tessuto". Insomma, l’insegna sarà cambiata, ma il vessillo continuerà a essere presente in altre parti dello stadio.

Ma come detto, la società neroverde coinvolge anche la Reggiana, parlando espressamente di "iniziative condivise".

I vertici granata ieri non hanno voluto replicare, preferendo mantenere alta la concentrazione sul campo con le ultime 4 decisive partite nella corsa alla Serie B. Ma da quanto filtra, l’entourage neroverde aveva sì annunciato una serie di lavori in estate, senza però entrare nello specifico delle varie opere in programma. D’altronde lo stadio appartiene alla famiglia Squinzi. E come sempre accade, a decidere è il padrone di casa.

Stefano Chiossi