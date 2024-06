’Staffette per Massari’, l’adunata dei volontari per il porta a porta elettorale

’Staffette per Massari’. Strizzando l’occhio alle donne della resistenza, il candidato del Pd lancia per oggi un appuntamento per tutti i sostenitori, che servirà a organizzare un robusto porta a porta elettorale. Si ritroveranno alle 8.30 al Centro Sociale Orologio di via Massenet, i volontari della coalizione. Parte infatti negli ultimi giorni della campagna elettorale una mobilitazione per la distribuzione di materiale elettorale porta a porta, cercando di diffondere il più possibile le proposte e le indicazioni di voto per le liste della coalizione.