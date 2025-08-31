Stagno va in pensione. Il sostituto commissario era da 35 anni in questura

È tempo di saluti in questura a Reggio Emilia dove, dopo il commissario Andrea Gianferrari, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età anche il sostituto commissario Viviana Claudia Stagno, da trentacinque anni in servizio presso la questura reggiana.

Il sostituto commissario Stagno era entrata a far parte della Polizia di Stato come agente nel 1987, quando vinse il primo concorso pubblico riservato alle donne, frequentando la scuola allievi agenti di Piacenza. D

opo una breve parentesi in servizio presso la questura di Modena, viene trasferita a Reggio nel 1990 con diversi incarichi tra la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione, ottenendo, altresì, la promozione alla qualifica di Vice-Ispettore nel 1996.

Da lì fino al 2013, Stagno prestò servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura dove svolse dapprima l’incarico di Capo-Turno della Squadra Volante, poi coordinatrice della Sala Operativa ed infine assunse l’incarico di coordinatrice del posto di polizia ’Turri’ e del dispositivo di prossimità ’poliziotto di quartiere’.

A partire dal 2014 il sostituto commissario venne assegnata all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Emilia, dove ha prestato servizio sino a oggi, diventando un vero e proprio punto di riferimento sia per la Questura che per la cittadinanza. Tra gli incarichi più importanti, la nomina come delegata del Gruppo Operativo di Sicurezza al ’Mapei Stadium – Stadio città del Tricolore’ per i servizi di ordine pubblico.

Grazie alle sue indiscusse doti professionali e umane, Viviana Claudia Stagno ha ricevuto nel 2018 la Medaglia d’Oro al merito di servizio e, nel febbraio di quest’anno, anche la Croce d’Oro per anzianità di servizio.

