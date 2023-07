Stalker per gelosia Perseguita il fratello "Torna a casa o ti uccido"

Il fratello maggiore, di 32 anni, ha deciso di andare a vivere con la fidanzata. Ma il trasferimento dalla casa di famiglia non è stato accettato di buon grado dal fratello minore, di 28 anni, il quale ha iniziato a manifestare un atteggiamento persecutorio. Tanto che il 32enne, per avere un minimo di serenità, è stato costretto a interrompere ogni contatto con lui, evitando perfino di rispondere alle continue telefonate.

Da aprile il 28enne era diventato un incubo per il parente, tanto da finire al centro dell’indagine dei carabinieri della tenenza di Scandiano, ai quali la vittima si è rivolta per cercare di far cessare quella situazione. Il fratello "invadente" è stato denunciato per atti persecutori, con l’aggiunta dell’applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, divieto assoluto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa vittima e nei luoghi vicini, mantenendo una distanza di almeno un chilometro, fino al divieto di comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo.

L’atteggiamento del 28enne ha provocato un grave stato d’ansia al fratello maggiore: il parente si presentava in modo inaspettato all’abitazione del fratello, suonando ripetutamente al citofono, così come in altri luoghi, tentando ripetutamente di parlargli al telefono, anche attraverso altre persone.

Una insistenza che si è trasformata pure in minacce: "Voglio l’anima di mio fratello", "Vengo lì e faccio esplodere tutto"… In un’occasione, si era impossessato del telefono cellulare di un conoscente per poter parlare con il fratello. E in un altro caso era arrivato alla violenza fisica, minacciando di "rovinargli" la vita e di bruciargli il garage. Alla fine è scattata la denuncia, con i relativi provvedimenti adottati dal giudice.

