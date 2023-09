Stalker recidivo a processo "Violato il divieto di avvicinarsi"

"Lo vidi passare più volte sotto casa. E lessi messaggi di morte indirizzati a mia figlia". Lo ha raccontato ieri in tribunale la madre di una donna il cui ex fidanzato è a processo per violazione del divieto di avvicinamento alla 30enne, fatto datato 3 ottobre 2019. Lui, un 43enne, è al centro di procedimenti per fatti collocati in Val d’Enza che vedono come parti offese donne con cui ebbe una relazione. Ieri l’avvocato difensore Costantino Diana (in sostituzione dell’avvocato Liborio Cataliotti) ha chiesto alla madre se quei messaggi fossero stati scritti dall’uomo per reincontrare la donna o per rivedere la loro figlia. La teste ha risposto che lui chiamava non per perseguitare l’ex, ma perché cercava la figlia. Il divieto di avvicinamento era scattato a seguito di altre vicende: l’uomo era finito in carcere nel 2017 per vessazioni alla madre e minacce alla ex 30enne. Nel 2019 era stato di nuovo arrestato per stalking verso la giovane. Secondo l’accusa, si era presentato davanti all’asilo frequentato dalla figlia della coppia dove aveva cercato di colpire la 30enne con una testata. E aveva minacciato anche un amico della ex, un 32enne: "Vi squarto vivi". L’uomo era finito a processo anche per stalking verso un’altra ex, una 40enne, davanti al giudice Francesca Piergallini: lei era stata sentita in marzo dietro un paravento e raccontò che lui era diventato aggressivo dopo che lei aveva rifiutato di dargli soldi. L’imputato, arrestato per questa vicenda nel 2021, si era detto esaperato perché lei non gli faceva più vedere la figlia e aveva motivato la rabbia di lei col fatto che lui aveva un’altra compagna. Un processo che vede questa donna come vittima di stalking si è concluso con una condanna da lui espiata. Un altro, sempre per atti persecutori verso la stessa donna, è tuttora in corso. Risulta anche che qualche mese fa lui sia stato di nuovo raggiunto da una misura cautelare in carcere per maltrattamenti alla propria madre.

Alessandra Codeluppi