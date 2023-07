Stalker seriale di nuovo a processo Incubo infinito per l’ex compagna

Lui era già stato condannato per stalking verso la sua ex compagna, finendo in carcere dove si trova anche adesso. E ora è di nuovo a processo, sempre per atti persecutori verso la stessa donna, che sarebbero avvenuti tra Casina e Vezzano nel periodo novembre 2020 e aprile-maggio 2021.

Secondo la ricostruzione accusatoria lui, un 31enne, l’avrebbe contattata telefonicamente a ogni ora del giorno e della notte e riempita di offese, ma non solo: avrebbe minacciato di farla licenziare, di ucciderla e di ammazzare tutte le persone a lei vicine. Le frasi pubblicate sulla pagina Facebook e Instagram della donna, con profilo falso, erano di questo tenore: "Sto arrivando, ti conviene venire a parlare questa volta all’obitorio ci va fratello, padre, madre, zia e chiunque". E ancora: "La famiglia, la vita e per di più non contenta, dopo avermi fatto fare la galera gratis lo rifai, non ci credo. Provi di nuovo a rovinarmi, ma stavolta ti fa male credimi...".

Su whatsapp lui le ha poi inviato un messaggio vocale in cui urlava e la minacciava di distruggerle la vita e di presentarsi nel ristorante dove la donna lavora, per rovinare tutto, accusandola di avergli fatto fare un anno di carcere ingiustamente.

Il 31enne è finito sott’accusa anche per telefonate insistenti al posto di lavoro della donna e offese con i titolari. E per minacce ai genitori di lei e a una sua collega, per la quale aveva ventilato la morte.

Alla madre della ex fidanzata, in particolare, l’imputato avrebbe rivolto nel maggio 2021 telefonate ripetute e un sms: "Tua figlia ti accompagnerà alla tomba a mio fianco". Ieri il giudice Matteo Gambarati ha disposto una perizia per valutare la capacità di intendere e di volere, oltreché la pericolosità sociale, dell’imputato, che è assistito dall’avvocato Liborio Cataliotti, ieri sostituito in aula dall’avvocato Costantino Diana: "Riteniamo - dichiara la difesa - che l’accertamento psichiatrico sia necessario per fare luce sulla vicenda e sulla salute dell’imputato".

La donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Leonardo Teggi.

Alessandra Codeluppi