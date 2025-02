Stalking, 23enne condannato a 2 anni e 6 mesi

Avrebbe inviato a più riprese messaggi molesti e minacce di morte, arrivando a essere rinviato a giudizio per stalking. E ieri, in tribunale a Reggio, un ragazzo di 23 anni è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione dal giudice Luigi Tirone, che ha accolto le tesi accusatorie del pubblico ministero Maria Rita Pantani (a carico dell’imputato aveva chiesto una pena di due anni e otto mesi).

All’origine dei fatti una frequentazione tra il ragazzo e una donna di 30 anni più grande.

La difesa, affidata all’avvocato Carmine Migale, non è affatto convinta della sentenza, tanto da attendere ora le motivazioni del giudice per poi ricorrere in appello, ritenendo "insussistente" l’accusa di stalking, sostenendo che al massimo potrebbe ipotizzarsi un più lieve caso di molestie.

La difesa, infatti, sostiene che la donna, anche durante il periodo di attivazione del braccialetto elettronico per verificare il rispetto della distanza tra le parti, avrebbe continuato a incontrare il giovane imputato, frequentando con lui hotel e ristoranti, uscendo insieme di giorno e di sera. La difesa ha raccolto testimonianze che in fase dibattimentale avrebbero confermato questa tesi. Dunque – sostiene la difesa del ragazzo – come poter pensare a stalking, paura e minacce di fronte a incontri consenzienti che si sarebbero verificati anche nel periodo di quattro mesi in cui era in vigore il braccialetto? Su questo aspetto ora punta la difesa per scagionare l’imputato dalla grave accusa, che per ora gli costa una severa condanna, che è già in fase di espiazione agli arresti domiciliari.

Invece, secondo la denuncia formulata dalla parte lesa, assistita dall’avvocato Marco Dallari, il 23enne le avrebbe inviato centinaia di messaggi, principalmente tramite i social network, e altrettante chiamate anonime, fino ad appostarsi sotto casa della donna e avanzare dei tentativi di avvicinamento fisico, in qualche caso anche aggredendo i familiari di lei che si trovavano lì in quel momento. Episodi che hanno reso necessaria l’applicazione di misure di sicurezza nei confronti dell’imputato e che ieri hanno visto la condana a due anni e mezzo.