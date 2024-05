Stalking alla ex compagna. Condannato a 20 mesi

Non si sarebbe rassegnato alla fine della storia con la sua compagna, e secondo l’accusa, anche per ottenere denaro da spendere nel gioco d’azzardo, avrebbe messo in atto condotte persecutorie verso di lei per quasi quattro anni, dal 2019 al luglio 2023, nella nostra città. A quanto risulta, l’imputato ha un ulteriore precedente per stalking verso un’altra donna, vicenda per la quale si è già approdati a una sentenza definitiva, senza sospensione della pena. L’uomo, un 32enne di origine albanese residente nel distretto ceramico e domiciliato nell’Appennino modenese, ieri è stato processato e condannato in primo grado con rito abbreviato. Al culmine della requisitoria, il pm Isabella Chiesi ha chiesto 2 anni e mezzo di condanna; il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi ha poi deciso 1 anno e 8 mesi. La donna, che si è costituita parte civile, avrebbe ricevuto quotidianamente messaggi e telefonate dal tono minatorio. Parole minacciose sarebbero state rivolte anche al fratello di lei e al suo nuovo compagno. Ad esempio: "Lascia che questo (facendo il nome del fidanzato, ndr) adesso verrà menato, anzi andrà via dal lavoro. Tu lo puoi già avvisare che lo cerco io da oggi". Oppure: "Intanto verrà fuori prima o poi, vedrai cosa gli sarà fatto"; "Il tipo si deve guardare sempre indietro"; "Vedrai cosa farò per mio figlio". E ancora: "Faccio vedere le foto di tuo fratello e del tuo compagno morti a tuo padre".

Lui l’avrebbe pedinata, si sarebbe appostato davanti al suo posto di lavoro e l’avrebbe attesa sino all’orario di chiusura. Le avrebbe anche scattato foto. L’uomo si sarebbe presentato in più occasioni alla scuola d’infanzia frequentata dal loro figlio, minacciando di prelevarlo e portarlo via con la forza. In un caso, il 30 giugno 2023, non sarebbe riuscito nel suo intento solo grazie all’intervento del nonno materno, dopo che il personale scolastico aveva avvertito della situazione. Per la vicenda reggiana, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, tuttora in vigore. La difesa, affidata all’avvocato Manuel Manfreda, ha chiesto l’assoluzione "perché il fatto non costituisce reato": sui messaggi, anche un centinaio al giorno, ha sostenuto che si trattava di richieste di recuperare i suoi abiti a casa e di rivedere il figlio e che non vi furono molestie. In subordine, il minimo della pena e i lavori di pubblica utilità, dato che l’imputato non può beneficiare della pena sospesa: su questi ultimi il giudice si pronuncerà in luglio.