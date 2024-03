Stalking alla moglie, condannato. Lui: "Voleva imporre il velo a mia figlia"

Al termine del processo di primo grado, lui, un 38enne marocchino che abita a Sassuolo (nel modenese), è stato ritenuto responsabile di stalking verso la moglie. Non hanno retto le sue argomentazioni secondo cui i tanti messaggi che le inviava erano giustificati dalla paura provata verso il suocero, da lui definito "integralista islamico che vuole imporre il velo a mia figlia quando avrà 7 anni". Il giudice Francesca Piergallini lo condannato a 10 mesi, con la pena sospesa subordinata alla partecipazione a un corso per uomini maltrattanti, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Gli ha inoltre riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della convivenza. E ha disposto il risarcimento in sede civile, con una provvisionale di 2mila euro. Nella scorsa udienza il pm aveva chiesto 2 anni, ritenendo provate le contestazioni: lui l’avrebbe tempestata di messaggi ("Ti rovino la vita"), chiamate, insulti sino a farsi bloccare l’utenza telefonica. La donna, una 44enne residente nel distretto ceramico, si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Giulia Incerti. L’uomo è difeso dall’avvocato Alessandro Preite – ieri sostituito dall’avvocato Domenico Giovanardi – che aveva domandato l’assoluzione e, in subordine, la riqualificazione in molestie. Stando alla versione dell’imputato, non voleva separarsi dalla moglie, ma ha detto di temere per il futuro della figlia di 3 anni. Lui è un ingegnere: "La mia mentalità è aperta, potrei portare la bambina ovunque. Invece la famiglia di mia moglie ha una mentalità chiusa". Aveva spiegato che la minore "non può neppure bere la Coca Cola a causa del loro integralismo". Aveva riferito di aver sporto denuncia perché il suocero gli avrebbe detto: ‘Non vedrai più tua figlia’". La 44enne sostiene invece che la loro relazione si è interrotta nel luglio 2020 dopo un’aggressione fisica che lei avrebbe subito sulla riviera romagnola. A dire della donna, il marito avrebbe chiamato più volte i carabinieri per segnalare sospetti di ripetuti maltrattamenti, terrorismo, e rapimento della minore a opera di lei, del fratello o del padre, minacciando anche il suocero di conseguenze spiacevoli. A causa di questa vicenda, lei sarebbe stata costretta anche a cambiare lavoro. Commenta l’avvocato di parte civile Incerti: "Esprimo soddisfazione per l’esito del processo. Oltretutto le affermazioni in cui l’imputato descriveva come integralista la famiglia della mia assistita si sono rivelate prive di fondamento".

Alessandra Codeluppi