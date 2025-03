Stalking all’ex compagno. "Anche 180 telefonate al giorno"

Sarebbe arrivato anche a fare 180 telefonate in un giorno al suo ex compagno, che sarebbe diventato per lui un’ossessione. C’è anche questo tra gli episodi contestati a un 35enne che deve rispondere di stalking aggravato verso un uomo con cui ebbe una relazione: l’imputato figura anche sottoposto alla sorveglianza speciale nell’ambito di un altro procedimento, sempre per atti persecutori nei confronti di un altro, in Sicilia. Nel caso reggiano, il cui fascicolo è seguito dal pubblico ministero Valentina Salvi, il 35enne, difeso dall’avvocato Rossella Zagni, è sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex e ora figura a processo con rito ordinario. Dopo la fine della relazione si sarebbe scatenato verso l’ex: secondo la ricostruzione accusatoria, lo avrebbe tempestato di chiamate e messaggi. Non solo: lo avrebbe strattonato e percosso, gli avrebbe lanciato contro oggetti e si sarebbe chiuso a chiave dentro casa insieme a lui.

Avrebbe anche minacciato di rivelare la loro relazione alla figlia e ai colleghi di lavoro: "Denunciami e troverai l’inferno – lo avrebbe sfidato -. Ora sì che posso far vedere a tutti chi sei". E poi: "Tu hai dato l’avvio alla denuncia e io non ricorro ai carabinieri, ma al mio modo di fare giustizia: hai un’ora per levarla e venire sotto casa mia, superato il termine sgancio le bombe. Ora stai attento a te e a tua figlia". L’avrebbe anche ricattato di creare un profilo su Onlyfans con le foto della figlia modificate; ventilato di suicidarsi; offeso la ragazza nella convinzione di parlare con lei. E minacciato di gambizzarlo. Si sarebbero susseguiti appostamenti sotto la casa dell’ex, dormendo davanti o in un albergo adiacente, e scampanellate continue. Le condotte, contestate dal giugno 2022 all’aprile 2023, avrebbero suscitato nell’uomo un’ansia continua per la propria vita e per quella della figlia. Davanti al giudice Luigi Tirone, ieri è stato ascoltato un teste di polizia giudiziaria che intervenne nell’agosto 2022 in una lite tra i due uomini in città, a pochi passi dalla casa dell’imputato, in cui nessuno usò violenza sull’altro; la parte offesa era già stata ascoltata in tribunale.

Alessandra Codeluppi