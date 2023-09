"Stalking all’ex moglie: braccialetto elettronico al marito violento"

Un rapporto d’amore finito che si è trasformato in un incubo, fatto di persecuzioni, pedinamenti e aggressioni. Questo ha denunciato una donna lo scorso agosto davanti agli uomini della questura nei confronti del 51enne padre di suo figlio.

Quella denuncia è sfociata in un’inchiesta portata avanti dal sostituto procuratore Maria Rita Pantani, che ha chiesto nei giorni scorsi per l’uomo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Stando alle accuse della donna l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla con messaggi minatori e molesti (anche vocali), chiamando "topo Gigio" il nuovo compagno della vittima, lasciandole biglietti sul parabrezza, additandola come donna di facili costumi coi parenti, infine aggredendola in un paio di occasioni lanciandole addosso una valigia piena o con colpi alle braccia.

Il giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi il 25 settembre scorso aveva disposto per l’uomo il controllo con il braccialetto elettronico e lui non dovesse più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con divieto di dimora nella provincia di Reggio.

In ogni caso, l’indagato non avrebbe potuto avvicinarsi a meno di 5 chilometri di distanza dalla casa dell’ex moglie, dal suo luogo di lavoro e non avrebbe dovuto comunicare con lei in alcun modo.

Ieri, in tribunale, si è svolto l’interrogatorio di garanzia per l’arrestato (difeso dall’avvocato Nino Giordano Ruffini).

Il 51enne ha raccontato – in una deposizione durata circa un’ora – che lui e la donna erano tornati a convivere, di fatto interrompendo il rapporto di separazione.

"Ha dimostrato che c’era un conflitto fra i due maturato nell’abito di una separazione difficile, dove lui è parte lesa più di lei", ha chiosato il suo difensore. Dopo l’udienza la misura cautelare è stata, in parte, alleggerita: l’uomo non potrà avvicinarsi alla donna per meno di due chilometri.