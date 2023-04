Stalking, assolto per prescrizione

Un 29enne di origine albanese è stato assolto ieri mattina dall’accusa di stalking aggravato per prescrizione del reato.

è finito a processo con l’accusa di stalking

Stando alle accuse il giovane avrebbe molestato la sua ex, oggi 28enne, pestandola ripetutamente e insultando lei e le sue amiche: "Cosa dovete andare a fare le p. a prendere il sole".

In più occasioni lui sarebbe andato a casa della ragazza: nonostante lei non volesse vederlo, lui avrebbe preso a calci e pugni la porta per farsi aprire. Avrebbe

minacciato le amiche: "Signorina bella,

quando giri per strada e ti azzardi solo ad alzare lo sguardo quando ci sono io, ti attacco alla macchina e ti faccio fare il giro di Sant’Ilario".

I fatti contestati sarebbero avvenuti tra ottobre 2013 e giugno 2016. Il fascicolo era in carico al sostituto procuratore Valentina Salvi, mentre il giovane –

mai raggiunto da misure cautelari – è difeso

dall’avvocato Carmine Migale. La donna, che ora vive fuori regione, si era costituita parte civile con l’avvocato Rosa Apadula.

Il giudice Giovanni Ghini, ieri mattina, ha assolto l’imputato per prescrizione del reato.

"Sono ovviamente soddisfatto dell’esito del processo – ha commentato l’avvocato Migale – anche se si sarebbe comunque arrivati a un’assoluzione visto che i fatti erano circoscritti e non era stata provata alcuna condotta persecutoria o molesta".