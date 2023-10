Stalking e maltrattamenti alla moglie: "Mi seguiva con un’app del telefono"

Le sue parole sono state spezzate più volte dal pianto, mentre raccontava le angherie che avrebbe subito dall’ex marito. Lui, un 48enne, era seduto al banco degli imputati, a pochi metri da lei. Deve rispondere di due accuse: maltrattamenti alla donna, dal giugno 2015 al settembre 2020, e poi stalking nell’anno successivo.

La donna lo ha denunciato nel settembre 2021 e poi, affidandosi all’avvocato Paolo Bertozzi, si è costituita parte civile insieme ai suoi tre figli, di cui i due più piccoli avuti con il 48enne. L’imputato è difeso dall’avvocato Giulio Cristofori. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Giovanni Ghini, a latere Silvia Semprini e Matteo Gambarati, la donna ha risposto alle domande del pm Maria Rita Pantani. Ha detto che già durante la breve convivenza, che precedette le nozze nel giugno 2015, qualcosa non andava nei rapporti con la bambina più grande e con il padre di lei. Poi la donna rimase incinta del loro primo figlio: "Venti giorni prima delle nozze, chiamai i miei genitori e dissi che non riconoscevo più il mio futuro marito".

Scoppia in lacrime: "Non gli andava mai bene niente. Io avevo un lavoro part time, ma mi prodigavo nei lavori di casa. Cercavo di essere accondiscendente, ma non bastava mai: lui diceva che la casa non era mai in ordine, che ero una pazza, una zingara... Tutto questo succedeva ogni giorno, mentre aspettavo nostro figlio". Poi è nata un’altra bambina nel 2017: "Pensavo alla separazione, che lui non accettava. Cercai un avvocato, ma poi scoprii la seconda gravidanza, che vidi come una nuova opportunità". Quando la bambina nacque, la situazione precipitò: "Decisi di riprendere il lavoro in anticipo rispetto al primo figlio, ma litigammo. Per lui stare a casa coi bambini era motivo di insofferenza. Non potevo neppure fermarmi a parlare coi colleghi".

Racconta di aver scoperto che sul suo cellulare era stata installata un’app per monitorarla. E che lui stesso poi le disse che la app era collegata al suo smartphone e vedeva i suoi percorsi: "Per questo fui anche rimproverato al lavoro". Piange ancora: "Cercavo di assecondarlo per mantenere quell’equilibrio precario. Ma lui faceva il demonio. Litigava davanti ai tre bambini, che ancora portano i segni di ciò che hanno vissuto. Tirava pugni su porte e muri. Non mi ha mai picchiata, ma mi diceva ‘Io non ti tocco perché tu sei pazza’". Sarebbe stata umiliata anche nell’intimità e obbligata a rapporti sessuali. Racconta anche di cattiverie dette alla bambina più grande e di lividi dovuti ai pizzicotti che lui dava ai figli per farli stare fermi.

Prima della separazione consensuale nel settembre 2020, lei è andata al pronto soccorso "per parestesia e fibromialgia". Dice che durante le ultime liti "i bambini piangevano, avevano paura. Un giorno ero molto spaventata, uscii di casa correndo. Arrivò un mio vicino carabiniere, lo pregai di aiutarmi e lui entrò a parlare con il mio ex". Racconta le conseguenze dello stress: "Persi un pezzo di sopracciglio, persi i capelli che non riuscivo più a legare. Soffrivo di emicrania e dovevo stare al buio, ma lui mi diceva che non dovevo fare la vittima, che ero una madre, che tutte hanno qualcosa".