Stalking e minacce alla ex. Denunciato un 48enne

Ennesimo provvedimento di allontanamento per un uomo di 48 anni, residente nella Bassa Reggiana, indagato per il suo presunto comportamento ossessivo e minaccioso verso una donna cinquentenne che, dopo un anno di relazione sentimentale, all’inizio del 2025 ha deciso di troncare quel rapporto. Ma lui non si è rassegnato a questa scelta, iniziando a inviarle a ripetizione dei messaggi insistenti e molesti, talvolta anche intimidatori, con pedinamenti e perfino presunte minacce. In qualche caso l’avrebbe pure seguita fino a casa e nei luoghi da lei frequentati, creandole uno stato di forte preoccupazione.

Una situazione che alla fine la vittima ha deciso di denunciare ai carabinieri di Guastalla. Ora si è arrivati al provvedimento di allontanamento con il controllo affidato al braccialetto elettronico, pronto a segnalare violazioni in caso di mancato rispetto della distanza di 1.500 metri.

L’indagato era arrivato a controllare i movimenti e le frequentazioni della donna mandandole poi decine di messaggi (in un caso anche 60 in meno di tre ore), minacciando gli uomini con i quali lei si fermava a parlare, con il rischio che la questione potesse degenerare. Una situazione diventata sempre più difficile, con la vittima impaurita dall’atteggiamento dell’ex fidanzato, temendo per la propria sicurezza. Non è rimasto che il passo della denuncia, che di fatto ha avviato gli accertamenti dei carabinieri. Denuncia che ora vieta all’uomo di avvicinarsi a casa e luoghi frequentati dalla ex, con l’aggiunta del divieto di comunicare con lei in qualunque modo.

