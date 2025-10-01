Ha vinto senza urlare

Ha vinto senza urlare
1 ott 2025
1 ott 2025
ALESSANDRA CODELUPPI
Cronaca
Stalking verso l’ex compagno. Condannato un 35enne

Un 35enne accusato di atti persecutori verso l’ex compagno è stato condannato in primo grado a 1 anno e 10...

Il pubblico ministero Valentina Salvi ha domandato 2 anni e 3 mesi, mentre l’avvocato difensore Rossella Zagni ha chiesto l’assoluzione

Il pubblico ministero Valentina Salvi ha domandato 2 anni e 3 mesi, mentre l’avvocato difensore Rossella Zagni ha chiesto l’assoluzione

Un 35enne accusato di atti persecutori verso l’ex compagno è stato condannato in primo grado a 1 anno e 10 mesi. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice Greta Iori dopo la discussione in cui il pm ha domandato 2 anni e 3 mesi, mentre l’avvocato difensore Rossella Zagni ha chiesto l’assoluzione. All’imputato, sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex, vengono addebitate presunte condotte illecite dal giugno 2022 all’aprile 2023. Lui risultava anche sottoposto a sorveglianza speciale nell’ambito di un altro procedimento, sempre per stalking verso un altro uomo. Nel fascicolo reggiano, seguito dal pm Valentina Salvi, al 35enne si contesta anche di essere arrivato a fare sino a 180 telefonate in un giorno al suo ex. Dopo la fine della loro storia, lui lo avrebbe strattonato e percosso, gli avrebbe lanciato contro oggetti e si sarebbe chiuso a chiave in casa insieme a lui. Avrebbe anche minacciato di rivelare la loro relazione alla figlia e ai colleghi di lavoro, e di creare un profilo su Onlyfans con le foto della ragazza modificate. Avrebbe anche offeso la giovane nella convizione di parlare con lei. Si sarebbero susseguiti appostamenti sotto la casa dell’ex e scampanellate. La persona offesa aveva riferito di aver chiuso la relazione con l’imputato tra marzo e aprile 2023, parlando di continui tradimenti e di litigi per futili motivi. A suo dire i comportamenti persecutori avvennero a partire dal 9 aprile 2023, poi lui stesso si chiuse in casa da maggio a settembre. E ha anche detto che talvolta, dopo la denuncia, mentre era in malattia, andava a parcheggiare in centro a Reggio vicino a dove abitava l’imputato. È stato sulla base di questi aspetti che la difesa ha chiesto l’assoluzione, ravvisando cioè alcune incongruenze nei fatti e la mancata corrispondenza tra il periodo dei fatti contestati nel capo di imputazione e quanto dichiarato dall’ex. L’avvocato Zagni preannuncia che la battaglia legale proseguirà: "Impugnerò la sentenza in Appello".

al. cod.

