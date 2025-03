Stamattina i funerali di Lindo Sacchi, storico commerciante

Stamattina l’addio a Lindo Sacchi, 90 anni, molto conosciuto per l’attività nel volontariato, in particolare nell’Associazione prevenzione tumori di Guastalla, di cui era stato tra i fondatori. A lungo aveva gestito l’azienda di famiglia, nel settore del commercio all’ingrosso, con sede in via Palazzina a Guastalla. I funerali si svolgono partendo alle 9,30 dall’ospedale di Gonzaga, nel Mantovano, per raggiungere il duomo di Guastalla. Alle 10 la funzione religiosa, seguita dall’ultimo viaggio per il cimitero locale. Lascia la moglie Rosanna, i figli Cesare con Nuccia, Saverio con Valeria, la nipote Laura. La famiglia ha espresso un ringraziamento al personale dell’ospedale civile di Gonzaga per la premurosa assistenza.