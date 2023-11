Stamattina il commosso addio a Paolo Landini

Sono molte le attestazioni di affetto, insieme a commossi ricordi, verso la figura di Paolo Landini, 68 anni, deceduto al Santa Maria Nuova di Reggio, dove era ricoverato. Landini, di Gualtieri, era un personaggio molto conosciuto. Ex dirigente di magazzino, era stato a lungo in forza al corpo bandistico di Santa Vittoria, ricoprendo anche il ruolo di presidente, oltre che attore della compagnia "La palanca sbusa" per una ventina d’anni. Anche la Pro loco del paese lo ricorda con affetto, in particolare per la collaborazione fornita in occasione di eventi e manifestazioni. Come lo scorso anno, quando Paolo si era travestito da Babbo Natale per tutti i bambini. Stamattina alle 10 i funerali nella chiesa parrocchiale di Gualtieri. Poi il feretro sarà trasferito a Mantova, in attesa della cremazione.