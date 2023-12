Stamattina il funerale di Beppe Cesana. Donati gli organi

Si svolgeranno questa mattina i funerali di Beppe Cesana, 64 anni, morte improvvisamente il giorno della Vigilia di Natale. Imprenditore nel settore degli stampi per ceramiche, Cesana lascia la moglie Liliana, la mamma Sandra, il fratello Marco. Alle 10 il corteo a cura delle Onoranze Anceschi muoverà dall’ obitorio dell’ospedale Magati per la chiesa parrocchiale del centro. Dopo il rito si proseguirà per il cimitero di Chiozza . Come ultimo gesto di generosità, sulla salma di Beppe Cesana, è stato compiuto l’espianto di organi. Da alcuni anni residente sulle colline di Baiso, Beppe era molto conosciuto a Scandiano per l’attività professionale: prima gestiva una pompa di benzina, poi ha aperto un negozio, “ Bisanzio“, in centro storico e infine era conosciuto come imprenditore nella ditta Origo-Style, specializzata nella tecnologia per ceramica . In molti a Scandiano ricordano Beppe per la sua simpatia e per l’attività di volontariato, col gruppo di solidarietà missionaria.