Stamattina l’addio a Cristina vittima di un malore a 55 anni

E’ stata eseguita l’autopsia, alla Medicina legale di Modena, sul corpo di Cristina Costache, stroncata lo scorso fine settimana a soli 55 anni di età da un malore improvviso nel cortile della sua abitazione, in via Mons. Saccani a Cadelbosco Sopra. L’autorità sanitaria ha richiesto accertamenti per risalire all’esatta natura del malore fatale. E sono stati fissati i funerali, affidati all’agenzia Tedeschi, che si tengono stamattina alle 9,30 all’obitorio del cimitero di Coviolo, in forma civile, prima della cremazione.

Un parente ha dato l’allarme quando si è recato all’abitazione e ha rinvenuto la donna a terra. Inutili i soccorsi sanitari. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti previsti in questi casi. Cristina Costache lascia nel lutto due sorelle e altri parenti. In passato aveva lavorato come impiegata in un Caaf, centro di assistenza fiscale di un patronato, a Reggio.

Da un paio d’anni viveva da sola, dopo il decesso del marito, Renato Comandini, noto in paese e nella zona circostante per aver svolto a lungo attività di soccorso stradale.