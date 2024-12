Stamattina l’addio a Iseo Maggiori

Si svolgeranno questa mattina a Scandiano i funerali del 64enne di Iseo Maggiori, lo storico tifoso della Reggiana deceduto all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio a causa di una grave malattia. Alle 10,30 è prevista la partenza in auto dalla camera ardente dell’obitorio dell’ospedale Magati di Scandiano per la chiesa parrocchiale del centro. La salma sarà poi accompagnata nel cimitero scandianese. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in ricordo di Iseo che lascia la sorella Idia.