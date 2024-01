Stamattina l’addio a Moscatelli. Fu consigliere e segretario

Deceduto all’età di 86 anni Domenico Moscatelli. Era una persona stimata e molto conosciuta non solo a Casina, ma in tutta la montagne. Ha occupato diverse cariche anche pubbliche: è stato anche consigliere comunale negli anni ’70 e segretario del circolo locale del Partito socialdemocratico degli anni storici della Prima Repubblica. Professionalmente era un tecnico esperto delle caldaie a vapore dei caseifici, ne curava la manutenzione oltre alla riparazione, andando dalla pianura alla montagna sempre con grande impegno e professionalità, meritandosi la stima di tutti.

Era impegnato anche nel volontariato, in particolare nella Croce Rossa di Casina, dove partecipava a tutte le iniziative di paese.

La comunità di Casina ha un caro ricordo di Domenico e, in questo momento di dolore, è particolarmente vicina ai figli Massimo e Stefano, ai nipiti e alle cognate.

I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle ore 9.40 dall’abitazione in via Guidetti 8 Casina, per giungere alla chiesa parrocchiale di Cortogno, ove alle ore 10 sarà celebrata la S. Messa;quindi il feretro proseguirà per l’ara di cremazione. Un ringraziamento particolare viene rivolto a Paolo Marioni per le amorevoli cure prestate a Domenico; anticipati ringraziamenti a quanti saranno presenti alla cerimonia di commiato.

